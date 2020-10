Ballottaggio a Zagarolo, ecco chi è il nuovo Sindaco: tutti i dati

Percentuali di affluenza e di voto. A breve sarà tutto predisposto per quanto riguarda il ballottaggio del fine settimana a Zagarolo. C’è tempo fino alle 15 di oggi, 5 ottobre 2020 per votare. In attesa dei dati finali, ripercorriamo i dati di affluenza fino alle 23. L’articolo sarà aggiornato dopo le 15 e non appena saranno a disposizione tutti i numeri e il nome del nuovo Sindaco.

IN AGGIORNAMENTO. Dato aggiornato al: 04/10/2020 – 23:12