Ultimo, il nuovo videoclip girato insieme a Marco Giallini a Labico

Un noto bar di Labico è stato scelto come location per il prossimo videoclip del cantante Ultimo. Nel video musicale sarà presente anche Marco Giallini. Entrambi erano proprio nel fine settimana nella cittadina situata in provincia di Roma.

Marco Giallini e Ultimo a Labico per il nuovo videoclip del cantante

Di seguito, il post del Comune:

“Il nostro Comune, il bar di Giusti in particolare, è stato scelto come una delle località in cui sarà ambientato il prossimo videoclip di Ultimo.

Ieri si sono svolte le riprese, tra gli attori presenti anche Marco Giallini”.