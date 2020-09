Lutto cittadino nel Comune di Colleferro per la giornata di domani, lunedì 7 settembre. È quanto annuncia la stessa pagina Facebook istituzionale, dopo il tragico episodio che ha visto la città casilina balzare sulle cronache nazionali a causa dell’efferato delitto nel quale ha perso la vita il 21enne Willy Duarte Montero, rimasto coinvolto in una rissa mentre tentava di sedare gli animi separando il suo gruppo di amici dagli aggressori.

Sono ore di incredulità, rabbia e sgomento per quanto successo in nottata all’interno del giardini pubblici di Via Oberdan, vicino la caserma dei Carabinieri e a due passi dalle cosiddette zone della movida, finite nell’occhio del ciclone dopo l’ennesimo episodio di violenza sfociato in tragedia.

Proseguono a ritmo serrato le indagini degli stessi militari e gli interrogatori ai giovani fermati con l’accusa di omicidio. Si sta cercando di ricostruire nei minimi dettagli quanto successo al fine di individuare le precise responsabilità di ogni accusato.

Di seguito, il post del Comune nel quale si annuncia la giornata di lutto cittadino:

“Nella giornata di domani, con apposita ordinanza, il Sindaco dichiarerà il lutto cittadino per la perdita di Willy Duarte Montero, il giovane che questa notte ha perso la vita in una violenta aggressione in Via Bruno Buozzi. Ci stringiamo intorno alla famiglia ed alla comunità di Paliano per questa perdita inaccettabile!”