Memory foam, oppure no? Come scegliere il miglior materasso per il tuo riposo

Se fossimo nel Medioevo, molto probabilmente, in questo momento saremmo tutti costretti a cercare un giaciglio di fortuna sul quale stenderci per riposarci o fabbricarci da soli i nostri letti con i materiali che ci troviamo a disposizione. Però siamo nel XXI secolo, e qui i materassi sono prodotti in tutti i tipi e le misure. Quali sono i migliori?

Come tutti sanno (o dovrebbero sapere) dormire bene è un requisito indispensabile per ottenere una buona qualità della vita. Le imperatrici e i re, si dice, dormivano sopra a dei letti interamente riempiti di piume, perché dovevano stare comodi.

La gente povera, i contadini e i braccianti potevano sperare, al massimo, in un giaciglio di paglia stopposa. Vuoi goderti la vita, in pratica? Allora devi innanzitutto assicurarti di poter fare un buon sonno, lungo e profondo, che possa rilassarti e ricaricare le tue batterie per quando ti sveglierai, così che tu sia pronto ad affrontare un’altra nuova e dura giornata.

Per trovare un letto del genere basta visitare il sito materassimemoryfoam.org:all’interno di questo portale andremo a scoprire tutti i segreti di questo particolare materiale. Vedremo inoltre quali sono i possibili prezzi, le combinazioni con altri materiali e tanto altro!

Se nel passato i letti potevano essere al massimo di due, tre oppure quattro tipi, in base al materiale che si utilizzava per riempirli, oggi naturalmente la situazione è del tutto cambiata. La prima suddivisione che, in genere, facciamo per discernere quale letto è l’ideale secondo le nostre esigenze, è quella della dimensione: possiamo scegliere tra letti a una piazza, una piazza e mezza, due piazze o anche più largo.

Poi il mondo si divide (o si divideva, fino a non moltissimo tempo fa) in coloro che preferiscono un materasso più rigido e quelli che invece non riescono a dormire se non in un letto soffice. La separazione tra rigido e soffice è marcata, ma nessuna delle due fazioni ha mai prevalso sull’altra. Il motivo è che, semplicemente, tutti e due i tipi di materassi sono scomodi e dannosi per il nostro benessere.

Ciascun corpo ha una forma ben precisa che può deformarsi se sta per lungo tempo appoggiata sia su superfici dure che su quelle talmente morbide, da farci sprofondare creando una fossa dove esercitiamo più peso. Con il materasso in memory foam questo non si può verificare.

Infatti il materasso in memory foam ha tanti vantaggi e differenze rispetto agli altri materiali:nel prossimo paragrafo andremo a fare un approfondimento su questo importante aspetto!

Materassi in memory foam:quali sono le differenze con gli altri materiali?

Innanzitutto andiamo a fare una breve sintesi sulle caratteristiche e i vantaggi del materasso in memory foam. Questo materiale è realizzato con la schiuma di poliuretano, che è altamente tecnologica, essendo viscoelastica a memoria di forma.

Il materasso in memory foam si distingue dagli altri in quanto nel momento in cui viene sottoposto alla pressione e alla temperatura del corpo della persona che ci dorme si adatterà in maniera perfetta alla sua particolare anatomia. Risultato?La persona che ci dormirà proverà sollievo e benessere.

Non tutti i materassi in memory foam sono uguali! Infatti in base al modello ci saranno differenze dal punto di vista della durezza, della consistenza e dello spessore:questo significa che ognuno di loro non è composto solo dalla schiuma ma anche da altri strati che avranno lo scopo di migliorare il sostegno e quindi la persona che ci dormirà non correrà il rischio di sprofondare durante il sonno, cosa molto negativa.

Ci sono delle differenze con il materasso in lattice:quest’ultimo ha lo svantaggio di essere più costoso e inoltre non è facilmente reperibile in quanto si trova solo in determinate zone geografiche e viene ricavato da particolari piante.

Entrambi i materiali hanno delle cose in comune:

Riescono ad alleviare i dolori muscolari ed articolari della persona

Riescono a distribuire il peso del corpo di chi ci dorme su tutta la superficie con la quale viene in contatto

Sono disponibili tanti tipi di modelli e tipologie differenti e tutte di qualità

Ricordiamo infine che nel portale materassimemoryfoam.org sarà possibile scoprire quali sono le migliori marche di materassi