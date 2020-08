Anagni, due cittadini rientrati dall’estero positivi al covid-19

La ASL mi ha comunicato che ci sono due nostri concittadini rientrati dall’estero risultati positivi al coronavirus, dice il Sindaco di Anagni, Daniele Natalia, che prosegue così:

“Entrambi hanno seguito le procedure anti-Covid e sono già stati isolati e messi in quarantena. Posso assicurare pertanto che non vi è pericolo alcuno di diffusione del virus.

La pandemia non è finita, anzi, il fenomeno in qualche occasione sta ripartendo ma seguendo i necessari accorgimenti e rispettando le norme che tutti abbiamo imparato a conoscere non correremo pericoli.

Godiamoci l’estate e viviamo la nostra città come stiamo facendo nel pieno rispetto delle regole.