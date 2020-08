Ostia (RM) – Alcuni ragazzi tra i 17 ed i 19 anni tra Ostia e Fiumicino sono risultati positivi al Covid-19 dopo una vacanza all’estero. I cittadini, in preda al panico, si recano in massa all’Ospedale.

Affollato il Grassi di Ostia per i tamponi

Sabato 8 agosto, un giorno dopo il rientro dall’estero, si è sparsa la notizia dei ragazzi positivi al Covid-19 e, in men che non si dica, l’Ospedale Grassi di Ostia è stato preso di mira da un elevato numero di persone angosciose di fare un test per valutare un’eventuale positività al Covid-19.

Così facendo, oltre ad aver rallentato le normali attività del Pronto Soccorso, hanno aumentato il pericolo ed il rischio contagio.

Come ricorda la Asl Roma 3, i protocolli da seguire in caso di presunta positività al Covid-19 sono gli stessi dei mesi scorsi, ovvero contattare il medico di famiglia e descrivere eventuali sintomi. Solamente dopo aver ascoltato il parere del medico, attraverso la sua autorizzazione, si può raggiungere l’ospedale, sempre e comunque con le dovute precauzioni.

FOTO DI REPERTORIO