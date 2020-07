Continua il trend positivo di questa estate 2020 nel Lazio e in tutta Italia, una stagione partita in sordina con un mese di giugno decisamente piovoso e con temperature al di sotto della media, ma che sta recuperando terreno strada facendo. Un sole splendente caratterizzerà le giornate di lunedì 13 e martedì 14 luglio 2020, con le colonnine che toccheranno i 33 gradi centigradi. Sarà una due giorni caratterizzata da un cielo terso, con qualche minimo accenno di variabilità che, ad ogni modo, non scalfirà il quadro generale.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 luglio 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 13 luglio:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 23° C; max 32° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 14 luglio:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Sereno con lievi velature

Pomeriggio: Sereno con lievi velature

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 20° C; max 30° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 13 luglio:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno con lievi velature

Pomeriggio: Nubi sparse con possibili temporali

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 20° C; max 30° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 14 luglio:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno con lievi velature

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 16° C; max 28° C. Venti: deboli