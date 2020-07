La grande crescita del mercato del gaming online

L’evolversi della tecnologia negli ultimi anni ha portato a cambiamenti molto significativi al nostro stile di vita. Una delle più grandi rivoluzioni della nostra quotidiana è stata sicuramente la diffusione di internet a livello globale. Stando ai dati raccolti nel report pubblicato da WeAreSocial e Hootsuit a inizio 2019 si sono contati più di 4,388 miliardi di utenti connessi alla rete internet in tutto il mondo. In altri termini, il 57% della popolazione mondiale oggi ha accesso a internet. Si è calcolato un aumento di base annua di individui connessi alla rete del 9,1%. Per rendersi conto dell’importante accelerazione che sta vivendo la diffusione di internet ci basta pensare che fino a sei anni fa, nel 2014, potevamo contare solo 2,485 miliardi di persone connesse in tutto il globo, poco più della metà rispetto alle cifre attuali.

Il paese cui la popolazione vanta il più alto tasso di connessione alla rete a livello nazionale sono gli Emirati Arabi Uniti, che segnano un 98% di abitanti connessi, insieme alla Danimarca (sempre 98%). Il secondo posto a parimerito se lo contendono Svezia, Germania e Olanda con un tasso del 96% della popolazione connessa. Ad essere particolarmente interessante è anche una particolare inversione di tendenza, che riguarda i diversi dispositivi con i quali accediamo alla rete. Se finora il computer è stato finora il mezzo privilegiato per la connessione ad internet, ora lo smartphone lo sta progressivamente surclassando.

In un contesto come questo è cambiato radicalmente anche il nostro commercio quotidiano con internet. I social media sono ormai un nostro punto di riferimento costante. Abbiamo visto come negli ultimi mesi si sia assistito a un vero e proprio boom del lavoro da remoto, il cosiddetto “smart working”. Molto significativa è stata la crescita di diversi tipi di e-commerce, che ha visto schizzare alle stelle i profitti di grandi colossi come Amazon, ma anche di quelle piccole realtà che più velocemente di altre hanno saputo sfruttare i vantaggi del commercio online. Si è assistito ad un gran fiorire di webinar e di conferenze online. Internet è diventato sempre più luogo di lavoro, d’incontro, d’evento, di scambio. A beneficiarne in modo significativo è stato anche un settore già da anni in crescita, quello dell’online gaming.

Fonte foto: Pixabay Autore: besteonlinecasinos

La diffusione di internet e di nuovi dispositivi digitali hanno permesso a milioni di persone da ogni parte del mondo di connettersi per accedere al mondo del gioco comodamente, ad ogni ora del giorno. A riscuotere grandissimo successo sono soprattutto i giochi di slot online, tra i più apprezzati dai gamer di tutto il mondo, e non solo. Si gioca anche alla roulette, a blackjack e a baccarat. Migliaia di giocatori di poker si incontrano in rete per tornei dai ricchissimi premi, creando una comunità globale di appassionati sempre più variegata. La rete offre esperienze di gioco sempre più realistiche e avvincenti, comode, pratiche e sicure. L’esperienza di gioco diventa sempre più coinvolgente, adattandosi in modo sempre più efficace ad ogni diverso tipo di dispositivo, ai gusti e alle inclinazioni personali dell’utente. Si alza moltissimo il livello dei giocatori, sempre più tecnici e sempre meno improvvisati. La rete offre infatti molte possibilità di confrontarsi con la comunità internazionale dei gamer, per migliorare le proprie prestazioni imparando direttamente dai migliori giocatori di ogni disciplina.

I casinò online hanno visto un incremento di fatturato che nel marzo 2020 si è attestato intorno al +20% rispetto all’anno precedente. A dare un contributo importante a tutto il comparto è anche la crescita del mercato delle scommesse sportive online, sempre di maggiore attrattiva e in via di maggiore diffusione, stando a varie analisi di settore, come ad esempio quella di FinancialBuzz. L’online betting cresce in attrattiva e sta accendendo l’interesse per sport di solito poco seguiti dalle nostre latitudini. Senza dubbio, tuttavia, è il calcio lo sport che continua ad essere più seguito al mondo, soprattutto in Europa. Al secondo posto troviamo il baseball, che vede ampie stime di crescita e raccoglie sempre maggiore interesse. È difficile fare analisi a lungo termine, ma si continua a guardare con molto ottimismo alla crescita del mercato del gioco virtuale.

Fonte Foto: Pixabay

Autore: besteonlinecasinos