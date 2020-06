CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI REGISTRIAMO 6 CASI E UN DECESSO, CONTINUA TREND ZERO CASI NELLE PROVINCE. UN ALTRO CASO POSITIVO A DISTANZA DI 48H PROVENIENTE DA DACCA A FIUMICINO CON SCALO A DOHA. AVVIATO IL CONTACT TRACING INTERNAZIONALE E SEGNALATO IL CASO AL MINISTERO DELLA SALUTE PER VERIFICA CONTROLLI AGLI IMBARCHI’

***TRA SIEROLOGICI E TAMPONI EFFETTUATI CIRCA MEZZO MILIONE DI TEST;

TEST SIEROLOGICI: 151.477 CON CIRCOLAZIONE PARI A 2,3%. INDIVIDUATI DA INIZIO CAMPAGNA ‘TRE T’ 264 POSITIVI A TAMPONE ASINTOMATICI;

TEST MOLECOLARI : EFFETTUATI AD OGGI OLTRE 326 MILA TAMPONI;

***SAN RAFFAELE PISANA: UNA PAZIENTE RICOVERATA A CASAL PALOCCO E’ RISULTATA POSITIVA AL TAMPONE, ERA STATA DIMESSA CON TAMPONE NEGATIVO DA SAN RAFFAELE;

***ISTITUTO TERESIANUM: CASO POSITIVO AL SAN GIOVANNI, LINK RIFERIBILE A ISTITUTO RELIGIOSO;

***Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo un dato di 6 casi positivi e un decesso. Si conferma trend in calo nelle province che registrano zero casi. Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’ordine: tra sierologici e tamponi abbiamo effettuato circa mezzo milione di test. Abbiamo superato i 150 mila test sierologici con una circolazione pari al 2,3% e da inizio campagna delle ‘Tre T’ (testare, tracciare, trattare) sono stati individuati 264 positivi al tampone asintomatici. Dei nuovi casi odierni uno riguarda una paziente dimessa dal San Raffaele Pisana con tampone negativo e attualmente ricoverata al COVID Center di Casal Palocco. Il focolaio raggiunge così un totale di 123 casi complessivi. Un secondo caso a distanza di 48h di un positivo proveniente da Dacca (Bangladesh) . L’uomo era partito dal Bangladesh e atterrato a Fiumicino con scalo a Doha. Sono state avviate tutte le procedure del contact tracing internazionale e la segnalazione del caso al Ministero della Salute per la verifica dei controlli agli imbarchi.

Per quanto riguarda l’Istituto religioso Teresianum un nuovo caso positivo dall’ospedale San Giovanni di Roma con link riferibile all’istituto religioso. Crescono i guariti che nelle ultime 24h sono stati 22 raggiungendo un totale complessivo di 6.337 e sono oltre sette volte il numero degli attuali positivi” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.