La Vis Artena è lieta di comunicare di aver concluso un accordo con la M J Academy di Albert Marcelo Jorquera di Perth in Australia, accademia internazionale per lo scouting. La partnership, di primo ordine, sarà utile alla Società rossoverde per ricercare nuovi talenti in tutto il mondo.

Siglato l’accordo con la M J Academy di Albert Marcelo Jorquera

Marcelo Jorquera è un professionista che, in virtù della lunga esperienza maturata nel mondo del calcio, contribuirà al rafforzamento della Vis Artena. A Marcelo, che opererà in stretta collaborazione con il Responsabile dell’area tecnica Tommaso Maurizi, un caloroso benvenuto nella famiglia rossoverde e i migliori auguri di buon lavoro.