Project Management Software: cosa sono e perché utilizzarli

Raggiungere un obiettivo prefissato, ottimizzando i processi produttivi, gestendo le risorse e rispettando le scadenza è una necessità per un’azienda che voglia aumentare il numero dei suoi clienti e ottenere un successo del proprio brand.

In questa prospettiva, l’avvento della digitalizzazione ha portato alla creazione di programmi specifici e strutturati al fine di adattarsi a tutte le attività, come i Project Management software e i CRM.

Realtà indispensabili che permettono di differenziarsi dalla massa dei concorrenti presenti nel mercato, grazie alle loro caratteristiche. Di seguito andremo a evidenziare quali sono le loro funzionalità e i vantaggi.

Cos’è il Project Management

Un obiettivo aziendale prevede la realizzazione di un serie di attività e di compiti organizzati in modo da sviluppare una determinata iniziativa dall’inizio alla fine. L’insieme di questi elementi prende il nome di progetto, realtà alla base di ogni azienda che vuole essere produttiva e finalizzare il suo lavoro.

Il termine Project Management può essere tradotto letteralmente come gestione di un progetto, e consiste nell’insieme di attività e di strategie che hanno il fine di portarlo a compimento in maniera efficace sia dal punto di vista economico sia per la gestione delle risorse.

Il Project Management sarà redatto da una figura specializzata in questo settore, definita come project manager, il quale avrà il compito di pianificare, controllare e sviluppare i singoli strumenti e le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo.

In base a questo presupposto nell’attività di Project Management si prevederà un avviamento, una pianificazione delle attività, con riferimento all’utilizzo di specifici reparti, delle risorse umane ed economiche che saranno necessarie a raggiungere lo scopo prefissato e la messa in esecuzione del progetto.

Inoltre non sarà sufficiente svolgere le attività previste, ma grazie al Project Management si effettuerà un continuo controllo del progetto, con il rispetto dei tempi ed interventi, precisi e mirati, nel caso in cui vi possono essere problematiche o ritardi con piena soddisfazione da parte del cliente e vantaggi produttivi per l’azienda, dato che sogni obiettivo sarà concluso.

Perché usare un Project Management software

I progetti sono fondamentali per offrire ai propri clienti nuove idee, brand sempre innovativi e soprattutto una velocità nel realizzare ciò che viene richiesto, ma spesso non vengono portati a termine oppure prevedono degli investimenti elevati.

Infatti per realizzare un progetto in modo che l’obiettivo venga raggiunto è necessario valutare un numero molto ampio di attività, sia dal punto di vista dell’organizzazione del personale, sia per l’impiego nel modo ottimale delle risorse di un’azienda.

Semplificare questo processo e renderlo efficiente è ciò che può essere fatto dal project manager se è coadiuvato da un software di Project Management. Il programma fornirà un’interfaccia intuitiva attraverso la quale si potranno sviluppare tutte le fasi di una gestione del progetto in modo da rispettare le scadenze e soprattutto il budget stabilito sin dall’inizio.

Il software di Project Management prevede la possibilità di far interagire i singoli reparti, ottenendo le informazioni necessarie per ciascuno di essi in modo rapido e senza errori. Inoltre permette di programmare e suddividere le varie fasi della realizzazione per affidare a un singolo reparto una parte del progetto, in base ai compiti che esso svolge.

Fornirà a tutti coloro che lavorano, per raggiungere l’obiettivo prefissato, la possibilità di verificare le singole fasi di realizzazione rispettando le consegne, grazie alla condivisione delle informazioni attraverso i sistemi Cloud.

Quali sono i vantaggi di una gestione efficace di un progetto

L’utilizzo di un Project Management software determina enormi vantaggi per una gestione efficace del progetto:

Rispetto delle scadenze : il software è un fattore di successo per un’azienda, permettendo al team di un progetto di raggiungere l’obiettivo rispettando le tempistiche e anticipandole con un’elevata soddisfazione del cliente.

: il software è un fattore di successo per un’azienda, permettendo al team di un progetto di raggiungere l’obiettivo rispettando le tempistiche e anticipandole con un’elevata soddisfazione del cliente. Gestione del budget : sarà possibile effettuare una pianificazione preventiva di tutte le spese necessarie e rispettarle, grazie all’utilizzo di strumenti come il calcolo dei costi di ogni singola riunione e la gestione delle tempistiche di lavoro dei team.

: sarà possibile effettuare una pianificazione preventiva di tutte le spese necessarie e rispettarle, grazie all’utilizzo di strumenti come il calcolo dei costi di ogni singola riunione e la gestione delle tempistiche di lavoro dei team. Gestione delle risorse : il programma di Project Management permette di focalizzare gli obiettivi che saranno chiari per tutti i reparti che lavorano al progetto, con la possibilità di gestire in modo efficace il personale e le risorse economiche, senza sprechi di tempo che possono determinare ritardi.

: il programma di Project Management permette di focalizzare gli obiettivi che saranno chiari per tutti i reparti che lavorano al progetto, con la possibilità di gestire in modo efficace il personale e le risorse economiche, senza sprechi di tempo che possono determinare ritardi. Flessibilità organizzativa: la pianificazione e l’aggiornamento continuo delle fasi del progetto permette al project manager di prevedere l’andamento della sua esecuzione, con un controllo adeguato evitando errori che possono determinare il fallimento del progetto e un dispendio economico.

Perché utilizzare il CRM nella gestione dei progetti

Utilizzare un software di Project Management i sinergia con il Customer Relationship Management offre a un’azienda moderna tutti gli strumenti necessari al fine di essere produttiva.

L’utilizzo delle strategie e degli strumenti previsti dal CRM permette di condividere tutti i dati che riguadagno un cliente, fornendo a chi deve pianificare ed elaborare il progetto una visione di insieme senza dover perdere tempo a recuperare le informazioni necessarie all’elaborazione dell’idea.

Inoltre la possibilità di condividere le singole fasi del progetto attraverso i sistemi Cloud, permette nella procedura di esecuzione ai singoli reparti di lavorare in sinergia e continuare la propria attività dal punto in cui è stato lasciato dal team precedente, senza dover ripetere operazioni già effettuate.

A questo si deve aggiungere anche il vantaggio che il CRM offre nel dare una nuova visione al cliente, il quale non è semplicemente un numero, ma avrà delle preferenze e delle passioni, che permettono quindi di rendere il progetto rispondente alle sue necessità.

Conclusioni sui Project Management Tools

Un’azienda produttiva, digitalizzata e con strumenti adeguati ad affrontare il mercato moderno è ciò che si determina integrando un software di Project Management con il CRM. Una realtà indispensabile per un’impresa che vuole definirsi moderna e soprattutto offrire ai propri clienti qualità nei servizi e dei prodotti.

La gestione efficace permette quindi di sviluppare progetti sfruttando nel modo più adeguato le risorse di un’impresa, senza sprechi e ottenendo una soddisfazione del cliente grazie a una completa attenzione nei suoi riguardi e a un’ottimizzazione in tutti gli aspetti del processo produttivo.