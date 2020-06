Sembra non voler conoscere ancora inizio l’estate 2020 in Italia e, in particolar modo, nelle province di Roma e Frosinone. Piogge e temperature al di sotto della media continueranno a caratterizzare anche le prossime giornate, in attesa dell’arrivo della piena stagione estiva che – secondo gli esperti – dovrebbe tardare almeno di altri 10 giorni. Nel frattempo, andremo incontro ad un’altra settimana anomala, anche se il pericolo piogge sembra scongiurato almeno nella giornata di lunedì 15 giugno. Discorso diverso per la giornata di martedì 16 giugno, dove potrebbero aver luogo isolati fenomeni su tutte le aree.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 giugno 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 15 giugno:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse con ampie schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min 17° C; max 26° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 16 giugno:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Nubi sparse con ampie schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 8° C; max 20° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 15 giugno:

Notte: Nuvoloso o molto nuvoloso

Mattina: Nubi sparse con ampie schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse con possibili temporali

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 15° C; max 24° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 16 giugno:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi irregolari con temporali

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 8° C; max 18° C. Venti: debole/media intensità