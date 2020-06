Documenti cartacei promozionali: l’utilità delle cartelline personalizzate

Sono strumenti indispensabili per gestire al meglio le necessità che si incontrano in ambito lavorativo, soprattutto quando si ha una attività e si devono conservare o presentare documenti di varia natura. Le cartelline portadocumenti nascono per queste ragioni e possono essere anche uno strumento di presentazione della propria azienda se si decide di ricorrere ad eventi e congressi.

Cartelline che possono riprendere lo stile comunicativo aziendale da abbinare, tramite immagine coordinata, a biglietti da visita, brochure, depliants e volantini. Tanti strumenti di comunicazione e promozione tutti con lo stesso ‘tema’ per una strategia varia ed inclusiva.

Le cartelline portadocumenti in particolare sono indispensabili nel caso di eventi, congressi, kermesse, convention, nei quali, ai partecipanti, venga fornito materiali informativo; farlo tramite un prodotto personalizzato, una cartellina con dentro tutto il necessario, può realmente fare la differenza per presentarsi nel modo più appropriato.

Come creare cartelline personalizzate

Esistono in rete realtà professionali dedite alla creazione di cartelline portadocumenti personalizzate. Scegliere il prodotto giusto di partenza significa essere già a buon punto. Quali sono i modelli da valutare?

Affidandosi a chi opera nel settore e propone soluzioni originali, creative e di qualità assoluta in materia di cartelline portadocumenti personalizzate, come nel caso di Arti Grafiche Villa, si può scegliere tra modelli classici a due o più ante, con alette, con stampa fronte retro, più o meno spesse a seconda dei fogli che dovranno esservi contenuti.

Studi grafici professionali possono consigliare soluzioni e realizzare modelli differenti con design personalizzati, di qualsiasi forma e con anteprime in tempo reale per visionare in anticipo il risultato finale. La personalizzazione come chiave del successo per avere un prodotto che sia realmente ambasciatore del proprio brand, di un servizio, di un singolo evento.

Da questo punto di vista le cartelle portadocumenti sono veicoli sicuri di messaggi promozionali destinati ad un pubblico targettizzato, magari in occasione di congressi ed eventi specifici. Ma le cartelle personalizzate portadocumenti possono essere utili anche come presenti da recapitare ai propri clienti, così da avere un oggetto di utilità quotidiana tra le mani e che richiami sempre il brand che si è intenzionati a promuovere.