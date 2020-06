Cultura, nel Sistema dei Civici della Capitale oltre 5 mila visitatori per la prima domenica gratuita.

Tra i siti più visitati i Musei Capitolini, i Fori Imperiali e i Mercati di Traiano.

Roma, musei gratis nella prima domenica di giugno

Oggi 5.379 mila visitatori hanno partecipato alla prima domenica gratuita dei Musei Civici di Roma Capitale dopo il lockdown. Aperte anche le aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori imperiali: quest’ultima ha registrato il sold out delle prenotazioni obbligatorie previste per l’ingresso contingentato nei siti museali. Tra i siti più visitati oggi, insieme ai Fori Imperiali, i Musei Capitolini e i Mercati di Traiano. La prima domenica del mese ad ingresso gratuito è promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale, servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.

“A circa 20 giorni dalla ripartenza dei Musei civici di Roma, oggi registriamo un grande successo con la partecipazione di oltre 5 mila persone alla prima domenica ad ingresso gratuito. Questo numero conferma che chi vive in città ha voglia di tornare a scoprire Roma e il suo patrimonio. L’assenza o quasi di turisti in questo difficile momento storico fa emergere con chiarezza la voglia dei romani di partecipazione alla vita culturale e su questo importante dato continueremo a lavorare. Vivendo insieme e non da soli l’esperienza culturale si crea un valore aggiunto, quantomai fondamentale oggi, che ci permette di identificarci come una comunità, di conoscerci e di scoprire la città attraverso l’arte, l’archeologia, la storia, la scienza. Ringrazio la Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali di Roma Capitale e Zètema per il grande lavoro portato avanti” dichiara il Vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo.

Le visite si sono svolte nel rispetto delle linee di indirizzo sulla riapertura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con turni di ingresso contingentati e prenotazione obbligatoria al numero 060608. I visitatori sono entrati, al proprio turno di ingresso, mostrando la prenotazione e dopo misurazione della temperatura tramite termoscanner (l’accesso non è consentito con risultato uguale o superiore ai 37.5), rispettando l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine e il mantenimento della distanza di sicurezza.

FOTO DI REPERTORIO