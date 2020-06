Monte Compatri, Masi: “Il nostro Comune ha bloccato la diffusione del 5G”

Le dichiarazioni del consigliere del Comune di Monte Compatri, Elio Masi, in merito all’ordinanza per il divieto di sperimentazione e installazione di tecnologie 5G sul territorio.

La nota:

“La grande considerazione e gli stretti contatti che abbiamo, storicamente, con il Comitato di tutela e salvaguardia dell’ambiente di Monte Porzio Catone, ci hanno aiutati a decidere di mantenere un atteggiamento molto prudente verso questa particolare tecnologia.

Il che nell’attività politica del gruppo M5S si è tradotto già da molto tempo nella scelta di voler ottenere dall’Amministrazione Comunale impegni ben precisi in linea con le raccomandazioni del Comitato: con la nostra interpellanza di “Richiesta emanazione ordinanza per il divieto di sperimentazione, diffusione ed installazione del 5G sul territorio Comunale” (11/10/2019).

Incalzando ancora il Sindaco e la Giunta a non fermarsi ad un generico “impegno”, ma ad emettere al più presto l’ordinanza. (12/12/2019)

Che, finalmente, è arrivata: il nostro Comune, ci risulta primo nel Lazio, si unisce agli altri Comuni d’Italia che hanno bloccato nel loro territorio la diffusione del 5G fino a quando sarà possibile accertarne l’innocuità biologica tanto per la specie umana che per le altre specie viventi nello stesso ambiente.

Diamo atto al Sindaco Fabio D’Acuti di aver mantenuto l’impegno preso, con sollievo e soddisfazione per un risultato del nostro impegno di Attivisti insieme al Consigliere Elio Masi. Monte Compatri è capofila dei comuni dei Castelli Romani per la lotta al 5G.

Lavorare per la Comunità intera questo è l’obiettivo primo del mandato da Consigliere. Quando si lavora per la Comunità non bisogna temere nulla.”