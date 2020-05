La bufala non passa mai di moda e con le piattaforme di messaggistica diventa subito virale. A farne le spese è il marchio Ikea. Il brand svedese risulta infatti parte lesa dell’ennesima truffa.

Buono regalo Ikea da 250 euro: la bufala gira e diventa virale su Whatsapp: il testo del messaggio

IKEA ha deciso di regalare 1000 Buoni del valore di € 250 per aiutare la ripresa dei consumi.

Clicca qui per prenderne uno prima che finiscono. A queste parole segue un link, che non inseriremo, che rimanda a una terza pagina totalmente sconosciuta al colosso del commercio svedese.

Qui, all’utente viene poi richiesto di pagare in anticipo, in modo da ricevere lo sconto. Ovviamente, alla persona venivano anche richieste le credenziali della carta di credito. Insomma, fate sempre attenzione ai messaggi in cui vi vengono offerti dei buoni o dei voucher, soprattutto se provenienti da piattaforme messaggistiche e non dai diretti interessati.

Talvolta, la truffa si presta anche con un finto indirizzo e-mail da parte di un’azienda. In tal caso, è bene sempre non cliccare mai sui link in caso di dubbio e passare sopra il mittente dell’e-mail senza fare clic: una volta visto che l’indirizzo non ha nulla a che vedere, mettere nello spam.