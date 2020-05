Falegnami a Roma. Dove cercarli

Artigiani esperti nella lavorazione del legno, figure professionali diventate per certi versi rare da reperire sul mercato.

Il falegname è un mestiere antichissimo il cui obiettivo è quello di creare o riparare manufatti in legno: nel corso degli anni l’approccio alla professione si è parzialmente trasformato diventando maggiormente a vocazione industriale e meno artigianale, seguendo le naturali evoluzioni del mercato.

Ecco perché si diceva che non è sempre facile trovare professionisti di questo genere, soprattutto con riferimento a chi opera ancora con una forte matrice da artigiano. Ma anche il mercato, come la storia, è ciclico ed oggi sta riproponendo l’importanza di tali figure all’interno di progetti di varia natura.

Un modo rinnovato di intendere la professione, che continua comunque a basarsi (e non potrebbe essere altrimenti) su una forte vocazione artigianale ma sfruttando tecnologia e digitalizzazione. Si, perché oggi è possibile ricercare falegnami direttamente in rete, vagliando tra liste di professionisti presenti nelle singole città come nel caso di Roma.

I Falegnami sbarcano in rete

Un accostamento azzardato come lo potrebbe essere quello tra pietanze profondamente diverse, eppure a quanto pare funziona. Per trovare falegnami a Roma oggi si può interrogare la rete su portali specifici del settore, come nel caso di Archisio, Houzz, Homify.

Luoghi virtuali all’interno dei quali vengono fatti confluire professionisti della casa a vario titolo, divisi in base alla specializzazione e con la possibilità, in alcuni casi, di consultare lavori eseguiti in precedenza. Tutto questo andando incontro alle diverse esigenze del committente, che possono essere di natura varia visto che l’intervento di un falegname può essere finalizzato alla creazione da zero di un manufatto, alla riparazione, all’integrazione di elementi.

Il passaggio alla generazione multimediale ha segnato i tempi di questo cambiamento ed oggi i falegnami sono necessariamente legati al mondo del web per non restare tagliati fuori: portali di professionisti della casa cui si faceva riferimento prima ma anche siti personali appositamente realizzati per promuovere i propri servizi.

Il lavoro del falegname

Trovare falegnami a Roma passa, quindi, tramite la rete: questi professionisti si dedicano ad un’arte solitamente tramandata da generazioni, la lavorazione del legno a 360 gradi. Il che può essere riferito a mobili, elementi di una abitazione, parti esterne ed a tutto ciò che preveda l’uso del legno.

Un falegname conosce tutti i segreti di questo materiale, ha una manualità spiccata ed una abilità nel trattarlo che devono essere abbinate a conoscenze tecniche di discipline quali progettistica e matematica. A corredare il tutto, una buona dose di creatività dato che si parla di una professione artigianale le cui origini si perdono nella notte dei tempi e che, nel corso della storia, è stata in grado di dare ampia dimostrazione di come il legno possa essere lavorato in modo artistico.