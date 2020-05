Aria d’estate e primi caldi in quasi tutta la zona di Roma e Frosinone. Ci sarà un cambiamento nel week-end? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 8, 9 e 10 maggio 2020 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo 8-9-10 maggio 2020 in provincia di Frosinone

Venerdì: per il primo giorno di week-end sono previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 4007m.

Sabato: qualche nuvola passeggera, ma niente di preoccupante. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3970m.

Domenica: sono previste delle deboli piogge, soprattutto nella mattinata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3688m.

Previsioni meteo 8-9-10 maggio 2020 in provincia di Roma

Venerdì: nubi basse e banchi di nebbia in diradamento e sollevamento sino a cieli parzialmente nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3991m.

Sabato: previsti cieli in prevalenza leggermente nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3927m.

Domenica: qualche nuvola passeggera, non sono comunque previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3680m.