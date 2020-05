“Anche oggi la Asl RM3 mi ha mandato i dati aggiornati sul numero dei contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

Il bilancio sul Covid-19 a Fiumicino. Gli aggiornamenti

“In questo momento le persone positive al coronavirus a Fiumicino sono 25 – spiega il sindaco -, una in meno di ieri, mentre quelle in sorveglianza attiva sono 46”.

“L’amministrazione sta lavorando per predisporre un piano per la ripartenza – conclude Montino – avendo come priorità l’osservanza scrupolosa delle indicazioni sanitarie e le norme di sicurezza che rimangono preminenti”.