CASI:

1 nuovo positivo

4 persone escono dall’isolamento

19 attualmente positivi nel territorio comunale

Coronavirus – Informazioni alla cittadinanza da parte del Comune di Monterotondo

PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE:

Oggi Sindaco e Assessori, hanno stabilito i criteri per l’erogazione dei buoni spesa con i fondi rimasti a disposizione dopo la chiusura dei primi due avvisi pubblici.

Si è deciso di fornire un nuovo contributo per la spesa

che verrà erogato, già a partire da questo fine settimana,

a tutte le famiglie già censite grazie alle precedenti richieste per un totale di circa 1900 nuclei famigliari corrispondenti a 5070 persone.

L’altra parte dei fondi restanti, messi a disposizione dal Governo e dalla Regione Lazio,

saranno gestiti direttamente dal Comune di Monterotondo attraverso i Servizi Sociali e i volontari dell’Associazione Protezione Civile e Ambientale di Monterotondo, tramite l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità che saranno distribuiti nei prossimi mesi alle famiglie in difficoltà.

un ringraziamento inoltre ad alcuni rappresentanti della comunità egiziana, Associazione N.O.I.lavoratori, che oggi hanno donato quattro bancali di ortaggi, frutta e verdura per integrare il magazzino solidale presso la sede del COC.

Ricordiamo che tutti voi potete contribuire, effettuando una donazione volontaria sull’iban della protezione civile IT51L0306939240100000002227.