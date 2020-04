La situazione del gambling in Italia e i possibili scenari futuri

Dopo un 2019 record il settore del gioco d’azzardo è chiamato a confrontarsi con delle sfide enormi, dettate dall’emergenza coronavirus e da una situazione estremamente complicata. Ovviamente pesa il crollo del betting, con le scommesse sportive che sono quasi del tutto ferme al momento, ad eccezione di alcuni campionati stranieri di serie minore.

Continua anche il dibattito in merito alle misure restrittive introdotte con il Decreto Dignità, con diverse società e associazioni di categorie che chiedono un allineamento con le normative europee. Il momento appare dunque particolarmente delicato, tuttavia molte aziende stanno investendo in alcuni comparti strategici, per cercare di battere la crisi con l’innovazione e le nuove tecnologie.

2019 in crescita per il gioco d’azzardo in Italia

Per capire qual è la situazione attuale bisogna partire ovviamente dai numeri relativi al 2019, quando il settore del gioco online aveva fatto registrare un aumento del 17,1%, secondo quanto indicato dai dati Agimeg. La buona panoramica dei migliori casinò certificati AAMS è dunque positiva, con un mercato dominato da alcuni grandi player, tra cui Pokerstars (10%), Sisal (8%), Lottomatica (7,78%), Snaitech (7,26%), Eurobet (6,92) e 888 (6%).

Nel complesso i primi 10 casinò online detengono una quota di quasi il 65%, includendo oltre agli operatori segnalati anche Bwin (5%), SKS365 (5%), BML (4,83%) e GoldBet (4,18%). Nel 2019 la spesa totale per il gioco degli italiani è stata di 22,4 miliardi di euro, con una quota di 831,4 milioni di euro andata ai casinò online, in crescita rispetto ai 710 milioni di euro del 2018.

Naturalmente uno dei principali beneficiari di questo risultato è lo Stato, con entrate arrivate a 15,563 miliardi di euro nel 2019 per l’Erario italiano, in aumento del 6,4% rispetto al 2018 con un incremento su base annua di 940 milioni di euro. Secondo le rilevazioni del MEF le maggiori entrate sono giunte dal Lotto (7,6 mld di euro), seguito dalle macchine e dagli altri apparecchi installati (6,4 mld).

I casinò online nel 2020: aumenta il poker, crollano le scommesse

Dopo un risultato a dir poco soddisfacente, che faceva presagire un 2020 in cui si sarebbero consolidate alcune posizioni, la pandemia globale di Covid-19 ha stravolto completamente le aspettative. In particolare è letteralmente crollato il betting, con le scommesse sportive che si sono fermate a causa della sospensione dei principali eventi sportivi, dai campionati di calcio alle competizioni delle altre discipline.

Lo stesso vale per le slot machine presenti nella tabaccherie, nei bar e negli altri locali, tutti chiusi in seguito all’emergenza sanitaria e alla quarantena obbligatoria, così come i casinò fisici. Ciò ha portato a una crescita dei casinò online e del gambling, con un incremento considerevole del poker online, in aumento del 123% rispetto a marzo del 2018. Trend positivo anche per i casinò online, che registrano un incremento della spesa a marzo pari al 29,5% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Il poker online è il protagonista assoluto delle piattaforme di gambling in questo momento, sia nella versione cash game che in quella a tornei, tuttavia anche altre attività stanno riscuotendo un discreto successo. Tra i giochi più gettonati nei casinò online non potevano mancare le slot machine virtuali, mentre mantengono un certo apprezzamento anche il blackjack e la roulette.

Le previsioni per il gioco d’azzardo nel 2020

Al momento il futuro del gioco d’azzardo rappresenta una vera incognita, in quanto è difficile fare previsioni visto lo scenario attuale. Per arginare la crisi del betting le società stanno investendo nel gambling, con tutti i maggiori player di mercato impegnati nello sviluppo di nuove proposte per gli utenti. In particolare è in crescita il fenomeno del live casinò, con tornei e giochi dal vivo in grado di aumentare il coinvolgimento.

Si tratta di un’esperienza più realistica, inoltre consente di mantenere il distanziamento sociale ma offrire allo stesso tempo un’attività quanto più vicina possibile a quella reale. Senza dubbio questa modalità verrà ampliata nel corso del 2020, tuttavia è necessario procedere all’adeguamento delle strutture che ospitano dealer e altri operatori.

Un incremento sostanziale lo avranno anche i tornei, un’opzione molto apprezzata dai clienti dei casinò, soprattutto per alcuni giochi come il poker texano. Investimenti dovranno essere rivolti anche alle nuove tecnologie mobili, specialmente per quanto riguarda le app di gioco, sempre più scaricate e richieste dagli utenti delle piattaforme, che preferiscono il gioco mobile rispetto a quello tradizionale.

Il futuro dei casinò online AAMS dipenderà in parte dalla capacità di reagire al nuovo scenario, adattando le piattaforme e i servizi a una modalità sempre più connessa, ma che ha bisogno di nuove soluzioni e tecnologie all’avanguardia, come il live casinò e la realtà virtuale e aumentata. Il tutto muovendosi all’interno delle regole del Decreto Dignità, come indicato anche dalle linee guide dell’AGCOM, per garantire un gioco sicuro e responsabile.