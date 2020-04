Colleferro, raccolta rifiuti garantita a Pasqua e Pasquetta

Attraverso un comunicato stampa, la nota azienda Minerva informa la cittadinanza che i servizi di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti saranno svolti regolarmente anche nei giorni di Pasqua e di Pasquetta.

Ecco il comunicato di Minerva

Minerva informa che i servizi di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti saranno svolti REGOLARMENTE anche nei giorni di PASQUA e di PASQUETTA.

Cogliamo l’occasione per RINGRAZIARE ancora una volta i lavoratori per il loro impegno quotidiano che ci consente di garantire un servizio pubblico essenziale anche in questo periodo di emergenza sanitaria.

Il nostro AUGURIO SINCERO di Buona Pasqua va a tutta la COMUNITÁ, ai cittadini e ai lavoratori dei comuni serviti, affinché questi giorni possano restituire la serenità e l’affetto a tutti noi, seppure in un momento difficile come quello che stiamo attraversando.