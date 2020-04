I CFD, quali sono i rischi dell’investimento

Vengono presi spesso ad esempio quando si parla di strumenti finanziari a rischio: i CFD, cosiddetti Contract for Difference o contratti per differenza sono contratti bidirezionali ovvero strumenti finanziari che replicano l’andamento di un asset sottostante.

In sostanza con i CFD si va a scambiare il prezzo di acquisto e di vendita di una certa attività finanziaria cercando di guadagnare sullo spread, quindi sulla differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita. La particolarità assoluta è data dal fatto che chi investe, il trader, non possiede fisicamente l’asset in questione: la particolarità del CFD è data proprio dal fatto che il valore è basato sul loro sottostante che potrebbe essere un titolo, un indice, una materia prima ecc…

Il meccanismo della leva finanziaria

In sostanza si fa ricorso al meccanismo della leva finanziaria: ovvero, chi investe ha la possibilità di operare sul mercato replicando le performance di un asset sottostante: con i CFD è possibile negoziare al rialzo e al ribasso sui diversi asset.

Come ben spiegato da questo articolo sui CFD, si parla di una sorta di accordo tra chi investe ed il broker, un vero e proprio contratto in quanto con questa tipologia di investimento non si vanno ad acquistare realmente gli asset in questione ma si punta sul loro rialzo sui mercati.

Il guadagno del broker sarà sullo spread, ovvero sul differenziale tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto. Qual è il rischio di questi CFD? Proprio partendo dalla loro natura, che consente di ottenere esposizione sui mercati depositando solo una percentuale del valore totale della negoziazione.

Su cosa di può investire

Su cosa si può investire con i CFD? Utilizzando questi contratti che seguono il prezzo di un asset senza dove sottostare a tutti i vincoli che questo comporta, su tutti il dover acquistare l’asset stesso, è possibile puntare su tanti prodotti finanziari: azioni, valute estere, fondi da sottoscrivere, Criptovalute, materie prime (le cosiddette commodities).

Chi critica i CFD tende a mettere in evidenza il fatto che questi siano una sorta di scommessa, una previsione che si va a fare sull’andamento di un bene puntando sulla diminuzione o sull’aumento del prezzo di un asset sui mercati. Un cosiddetto derivato, il cui appellativo ‘per differenza’ va ad indicare il fatto che si punta effettuando una previsione sulla differenza tra il prezzo dell’attività finanziaria sottostante al momento della sottoscrizione del contratto e al momento della sua chiusura.