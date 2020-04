Attivato il Numero di Unico di Emergenza, che si occuperà di smistare tutte le richieste e le necessità della cittadinanza, fornendo le informazioni utili a chi ne ha bisogno.

Il numero unico, 06 60300, potrà essere utilizzato anche per richiedere i buoni spesa da chi non ha accesso al web.

“Abbiamo messo a disposizione dei cittadini un numero telefonico dedicato – ha spiegato il Sindaco Adriano Zuccalà – in modo da poter rispondere in maniera ancora più efficiente e tempestiva alle richieste che perverranno dalla cittadinanza.

In questa fase emergenziale stiamo mettendo in campo una serie di strumenti per agevolare la vita dei cittadini e far sentire loro la vicinanza e il sostegno delle istituzioni.

La richiesta di buoni spesa è partita questa mattina e abbiamo già ricevuto oltre 400 domande; ringrazio gli uffici comunali per la fattiva collaborazione nella gestione dell’emergenza Covid-19″.

