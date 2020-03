Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi venerdì 6 marzo 2020

Rai 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 L’Italia unita ce la farà Speciale Porta a Porta

23:32 TG1 60 Secondi

23:33 L’Italia unita ce la farà Speciale Porta a Porta

23:35 TV7

00:34 L’Italia unita ce la farà Speciale Porta a Porta

00:40 TG1 NOTTE

01:10 Che tempo fa

01:15 Cinematografo

02:10 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor – La prima volta – Prove generali

22:55 The Resident Pazienti importanti

23:40 Petrolio Files 2020

01:05 The Last Kiss

Rai 3

20:20 Non ho l’età

20:45 Un posto al sole

21:20 Suffragette

23:05 Illuminate “Laura Biagiotti – l’aura della moda”

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:15 Film The woman who left – La donna che se ne è andata

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Quarto Grado

00:45 Grand Raid Dall’Islanda All’Equatore – Donnavventura

01:45 Modamania

02:22 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

Canale 5

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:20 Amici di Maria De Filippi

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

02:00 Uomini e Donne

Italia 1

20:25 C.S.I. Crime Scene Investigation – Pilot – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Big Game – Caccia Al Presidente

23:09 Insospettabili Sospetti

00:56 L’ Ultimo Circo – Gotham

01:43 L’ Enigmista – Gotham

02:22 Studio Aperto – la Giornata

02:32 Sport Mediaset – la Giornata

LA7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

00:50 Tg La7

01:00 Otto e mezzo

01:40 L’aria che tira

TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Italia’s Got Talent

23:45 Nessuno mi può giudicare

01:30 Sul filo del pericolo

NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza (live)

22:50 Accordi & disaccordi (live)

23:50 Fratelli di Crozza (live)

01:20 Operazione N.A.S.

Venti

20:15 Il Fattore Mandarino – The Big Bang Theory I

20:42 Il Paradigma del Pesce Guasto – The Big Bang Theory II

21:04 L’ Ultima Discesa

23:19 Constantine

01:33 Una Minorenne Pericolosa – in Plain Sight II

02:15 Video di Addestramento – in Plain Sight II

Rai 4

20:30 Criminal Minds II ep.13

21:19 Fury

23:33 Narcos: Mexico ep.1

00:42 Narcos: Mexico ep.2

01:43 Wonderland Speciale FX

02:14 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:05 Il Potere Degli Angeli – Walker Texas Ranger

21:00 I Ponti di Madison County

23:50 Scuola di Cult 2020, 3

23:56 Space Cowboys

Rai 5

20:30 The Art Show

21:16 Art Night Campigli / Blumenfeld

23:14 Save The Date

23:45 Terza Pagina

00:31 The Queens Of Pop

01:25 Rai News Notte

01:26 The Great Songwriters

02:14 Art Of France

Rai Movie

21:10 Snowden

23:25 La spia – A Most Wanted Man

01:30 Anica – Appuntamento al cinema

01:35 Triplo gioco

Rai Premium

21:20 La Soffiatrice di vetro

23:00 Linea verticale – ep.2

23:20 La vita promessa 2 – p.2

01:25 Blu Notte 10: Navi a perdere p.2

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Son de mar

23:10 Perché chiamarlo amore quando è

01:00 I miei 100.000 amanti

02:00 Escort Boys

Paramount Network

20:10 Padre Brown

21:00 Law & Order: Criminal Intent

00:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

02:00 Quattro Donne e un Funerale

TV2000

20:30 Tg 2000

20:50 Guerra e pace

21:15 150 milligrammi

23:20 Effetto notte

00:05 La compieta

00:30 Santo Rosario

01:05 Effetto notte

LA7d

20:25 Cuochi e fiamme

21:30 Body of Proof

01:10 Professor T.

La 5

21:10 Elizabeth – Passioni Senza Tempo

23:36 Uomini e Donne

01:00 Grande Fratello Vip

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Luisa e Uccio vs. Fabio e Antonella

21:20 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Cuneo

22:25 The Real Housewives di Napoli

23:20 Vite al limite – Amber

00:15 Vite al limite – Susan

01:05 Vite al limite – Pauline

01:55 Vite al limite – Bettie Jo

Cine34

20:10 Vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono

21:58 Il vizio di famiglia

23:30 I giochi proibiti de l’aretino Pietro – PrimaTv

01:03 Stanza 17-17 palazzo delle tasse ufficio imposte

Focus

20:15 Disastro All’Idroscalo di Miami – Indagini Ad Alta Quota IX

21:15 Dalle Locomotive A Vapore All’Alta Velocità – Masters Of Engineering

22:15 Alla Scoperta delle Calotte Polari – Masters Of Engineering

23:09 Tg5 Start

23:15 Montagne Rocciose – Mountains – la Vita Sopra Le Nuvole

00:15 Gli Antichi Costruttori – Attenborough e la Grande Barriera

01:15 I Bunker di Dover, la Maastricht Sotterranea e Le Catacombe di Odessa…

02:01 Tgcom24

Giallo

20:15: Law & Order – i due volti della giustizia – un uomo innamorato

21:10: I misteri di Brokenwood – Acqua e sangue

22:45: Jack Taylor – Era un poliziotto

00:25: Nightmare Next Door – Delitti incrociati

01:15: Nightmare Next Door – Lettera dall’assassino

02:05: Law & Order – i due volti della giustizia – Notte e nebbia

TOP Crime

21:10 Major Crimes

22:46 Law & order: unità speciale

00:19 C.s.i. new york

01:54 Law & Order: unità speciale

Spike TV

20:30 Supernatural

21:30 Assassination

23:30 Law & Order: Criminal Intent

01:00 Supernatural

02:40 Police Interceptors

DMAX

20:30: Nudi e crudi – Madagascar

21:25: Ingegneria al top – Italo

22:20: Ingegneria impossibile – la fogna di Londra

23:20: Cronaca di un disastro

00:20: Cops: UK

01:15: Ce l’avevo quasi fatta – Fuga attraverso una toilette

02:00: Ce l’avevo quasi fatta – il veterano

Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente Italiani giusti tra le nazioni

21:10 L’Ombra del Muro Vite Recluse

22:00 1918-39 La pace fragile p. 7

22:55 Il coraggio delle Donne p. 5 Anna Maria Mozzoni

23:00 Varietà Formula 2

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente Italiani giusti tra le nazioni

01:10 Giorni migliori verranno

02:00 Festa, farina e forca. Il monaco bianco

Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip

Motor Trend

20:30: Salt Lake Garage – Arresti

21:20: Reperti d’assalto

00:05: Cacciatori di Supercar

00:55: Affare fatto!

01:20: Affare fatto! – Fortuna a Miami

01:45: Affare fatto! – Sin City

02:10: Affari a tutti i costi UK – Leeds

Italia 2

20:25 Caccia Al Tesoro Perduto – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:50 Addio Fortezza Navarone – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Smiley

23:20 Parto col Folle

00:59 Paolo Testimone – Camera Cafè

01:04 Un Favore A Geller – Camera Cafè

01:09 Uno Scherzo Facile Facile – Camera Cafè

01:14 Situazione Disperata – Camera Cafè

01:24 Un Taglio Al Passato – Camera Cafè

01:29 I Coltelli di Chef Johnny – Camera Cafè

01:34 La Risposta Giusta – Camera Cafè

01:39 Contapassi – Camera Cafè

01:44 Rifiuti – Camera Cafè

01:50 Scherzo Mancato – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101