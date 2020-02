Prosegue lo stato di emergenza per il Coronavirus in tutta Italia. Arrivano anche le prime disposizioni in Ciociaria.

Ciociara, ordinanze per il coronavirus: i Sindaci blindano le città

Giornate di apprensione per tutta l’Italia, Ciociaria compresa. Proprio per questo alcuni Sindaci della zona sono intervenuti tramite delle ordinanze invitando la popolazione interessata da spostamenti da e per le zone interessate da focolai di coronavirus a dare immediata comunicazione dei loro movimenti e delle relative date all’ufficio di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri.

Tra i comuni interessati c’è Aquino, Pontecorvo, Sant’Apollinare, Roccasecca e Sant’Andrea del Garigliano e Piedimonte San Germano.

L’ultimo, in ordine cronologico, è stato Giuseppe Sacco, primo cittadino di Rocca Secca, il quale invita le persone a prestare la massima prudenza e, in caso di necessità, di avvisare l’ufficio della Polizia Locale.

A Pontecorvo, invece, il sindaco Anselmo Rotondo ha sospeso tutte le uscite didattiche e la famosa festa delle mascherine, prevista proprio per oggi, lunedì 25 febbraio, che sarà rinviata a data da destinarsi.

L’ordinanza del Sindaco di Torrice

Il Sindaco di Torrice Mauro Assalti ha emesso un’ordinanza per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (Coronavirus).

Tutti i cittadini che entrano nel territorio del Comune provenienti o che abbiano soggiornato in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria sono obbligati a rimanere in quarantena presso la propria abitazione per 14 giorni.

Gli stessi cittadini devono comunicare telefonicamente il proprio arrivo o la propria presenza al medico base, alla Asl di Frosinone e all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Torrice.

Tutti i cittadini residenti interessati a spostamenti da e per le zone attenzionate dalla presenza di focolai di diffusione del virus, devono immediatamente comunicare al Comando di Polizia Locale o alla Stazione dei Carabinieri di Torrice i loro spostamenti e le relative date.

Lo stesso Sindaco Assalti fa il riepilogo delle misure igieniche di prevenzione per le malattie a diffusione respiratoria.