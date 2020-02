Ogni anno porta con sé tante novità, e questo discorso è facilmente applicabile a qualsiasi settore o mercato. Fra quelli da sempre più attivi, sotto questo punto di vista, troviamo il comparto delle auto, e il 2020 è un’ulteriore conferma.

Saranno infatti numerose le news che quest’anno segneranno il mondo automotive, dall’Rc auto familiare fino ad arrivare ai seggiolini antiabbandono, e tanto altro ancora. Fra costanti cambiamenti, nuove leggi, nuove formule e introduzioni, ci troviamo di fronte ad un universo ricco di cose da scoprire.

Assicurazione RC auto familiare

La legge Bersani del 2007 dava la possibilità ai figli di assicurare la propria vettura scegliendo la classe di merito più conveniente dei propri genitori. C’erano però dei limiti stringenti, che appunto ponevano un freno a questa opzione, ovvero i seguenti: la categoria della vettura doveva essere la medesima di quella dell’auto dalla quale avrebbe “ereditato” la classe di merito, e l’agevolazione valeva comunque soltanto per le auto acquistate di recente. Il decreto fiscale di quest’anno, però, è intervenuto eliminando questi due limiti, mantenendo il terzo paletto: l’agevolazione è valida se l’intestatario della polizza non ha provocato sinistri negli ultimi 5 anni.

Noleggio a lungo termine

Cresce in maniera esponenziale il noleggio a lungo termine (+14%), una modalità che da diverso tempo incontra il favore e l’apprezzamento degli automobilisti della Penisola. Non a caso, oggi esistono servizi specializzati come ad esempio Carplanner che permette di valutare le proposte più convenienti sia per il noleggio che per l’acquisto. In questo modo chi guida ha la possibilità di capire quale opzione risulta essere la migliore per le proprie esigenze, mettendo a confronto i costi dell’NLT con quelli dell’acquisto di una vettura nuova.

Seggiolini antiabbandono

In realtà questo obbligo è già in vigore dal 7 novembre scorso, ma da marzo 2020 scatteranno le multe per chi non si è adeguato. Stiamo parlando dei seggiolini antiabbandono, e della necessità di installarli se si ha un bimbo con età inferiore ai 4 anni. Il decreto fiscale 2020 ha promosso un contributo alle famiglie pari a 30 euro, per l’acquisto di questo dispositivo. Da sottolineare che, in caso di violazione, le multe saranno piuttosto salate, visto che potranno raggiungere un massimo di 326 euro (con decurtazione di 5 punti dalla patente).

Veicolo per disabili e IVA

Da quest’anno l’acquisto dei veicoli per disabili potrà sempre contare sul un’agevolazione IVA al 4%, invece che al 22% ma con una vera novità: adesso anche l’acquisto di vetture ibride ed elettriche verrà coperto da questa agevolazione. Fino allo scorso anno, difatti, quest’ultima valeva soltanto per i veicoli con alimentazione a benzina o diesel. Naturalmente ci sono dei paletti da rispettare, per poter rientrare in questa opzione, come la possibilità di richiederla 1 sola volta in 4 anni.