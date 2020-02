Questa notte, intorno alle ore 2 e 30, nella zona di Fiumicino, in via Dell’Oro, è avvenuto un bruttissimo incidente. Morto un ragazzo di 25 anni.

Terribile incidente a Fiumicino: muore giovane ragazzo

Aveva solo 25 anni il ragazzo che, nella nottata di oggi, lunedì 10 febbraio 2020, ha perso la vita dopo un brutto incidente. Il sinistro, avvenuto in via Dell’Oro, a Fiumicino, è avvenuto intorno alle 2 e 30 di notte. Stando a quanto trapela da alcune informazioni, sembrerebbe che l’auto con a bordo il ragazzo abbia impattato violentemente contro un albero.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che avrebbero provato di tutto per poter salvare il ragazzo, trasportandolo presso l’Ospedale Grassi di Ostia. Per lui, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare visto che sarebbe morto sul colpo.

Adesso le Forze dell’Ordine starebbero a lavoro per ricostruire con esattezza le giuste dinamiche del terribile incidente.