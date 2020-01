La rete ed il variegato mondo degli investimenti

Un settore che è cresciuto in modo assolutamente esponenziale negli ultimi periodi sulla falsa riga della diffusione capillare di tutto quello che è web. Internet è ormai il centro di tutto, ogni cosa passa in modo inevitabile dalla rete: anche il comparto degli investimenti trova ormai nel multimediale un terreno fertile dove proliferare.

Si parla in termini tecnici di trading online, trasposizione inglese del concetto di investire utilizzando la rete, né più né meno: perché riducendo all’osso di parla di questo. Spesso si pensa che il trading online sia un prodotto nuovo, un asset sul quale investire; in realtà si parla di una modalità innovativa per accedere al mercato degli investimenti finanziari.

I prodotti sono grosso modo gli stessi di sempre, a fare la differenza è il mezzo che si va ad usare: non più intermediari fisici quali ad esempio banche o promotori finanziari, bensì il web con le tante piattaforme di intermediazione presenti attualmente.

Come funziona il trading online?

Vediamo più nel dettaglio come fare trading online: la presenza dei broker virtuale, quindi della piattaforma cui si faceva riferimento prima, è assolutamente fondamentale, senza non si può investire. Con queste piattaforme è possibile accedere ai mercati in modalità virtuale, quindi direttamente dal proprio pc senza dover uscire di casa.

Per poter investire è necessario aprire un account con i propri dati, caricarlo con soldi reali ed iniziare poi a scegliere gli asset sui quali puntare. Ce ne sono praticamente di ogni tipologia, oggi si può investire in rete su materie prima, azioni, obbligazioni, strumenti derivati.

La scelta della piattaforma resta uno dei momenti più importanti, dal quale può dipendere buona parte della riuscita dell’investimento: un’operazione da non prendere in alcun modo sottogamba e che va condotta con la massima attenzione perché i rischi di truffa sono elevati e di piattaforme non regolamentate ce ne sono realmente tante.

Sempre in quest’ottica, per la scelta sarebbe bene puntare su broker che consentano di usufruire di un periodo sperimentale, di formazione, durante il quale iniziare ad utilizzare i servizi in modalità demo senza quindi investire da subito soldi reali. Una sorta di periodo di studio che sarà utile per evitare di buttare i propri soldi in quanto non ancora esperti sul tema trading online.