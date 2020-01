Più che fortuna: strategie per aumentare le possibilità di vincere ai giochi di slot

Vincere al gioco è questione di fortuna.. o forse no? Su internet si trovano decine e decine di leggende a riguardo e moltissima gente pensa che vincere con i giochi di slot non sia solamente una questione di fortuna.

Per quanto ci riguarda, siamo rimasti ad osservare a lungo coloro che ne sanno di questi giochi, in modo da capire come e se è possibile aumentare le proprie chance di vincere. Ovviamente, tutti i nostri tentativi sono stati fatti con giochi slot gratis, in modo da non rischiare in alcun modo il nostro budget.

Partiamo con il dire che, per dare un piccolo aiuto alla fortuna, spesso è importante essere a conoscenza del tipo di giochi che esistono. Non ogni gioco, infatti, ha le stesse probabilità di vincere un premio di un altro. Nel campo del gioco online, esistono alcune parole come RTP e volatilità, che indicano quanto un gioco è incline al pagare oppure no.

Una persona che si avvicina al mondo del gioco online dovrebbe guardare a questi due dettagli prima di iniziare un qualsiasi partita, in modo da conoscere esattamente quello a cui va incontro. Un’altra cosa che consigliamo di fare è – seguendo il nostro esempio – giocare gratis.

Giocare gratis vuole dire divertirsi al gioco senza dover coinvolgere il proprio patrimonio o denaro in alcuna maniera. Questo è un gran modo di giocare perché permette di conoscere il funzionamento del gioco ed impararne i pagamenti online e tanto altro.. tutto gratis. Inoltre è possibile provare questi giochi sia da mobile che da desktop, per divertirsi come non mai.

Un altro piccolo suggerimento che possiamo dare è quello di prelevare costantemente le vincite generate. Molta gente gioca senza fermarsi e non preleva mai le proprie vincite. Questo, spesso, porta al perdere il proprio budget di gioco e crea l’illusione di non vincere mai. Al contrario, ritirare anche le piccole vincite aiuterà a generarne sempre di più ed essere in una situazione di vantaggio rispetto al gioco.

Non solo trucchi, anche testa

Bisogna ovviamente usare anche la testa al gioco, oltre che trucchi e strategie. Quando si gioca, bisogna tenere a mente un budget, in modo da non esagerare o perdere tutto il proprio importo. Avere un budget in mente permetterà di giocare nella maniera migliore e non pentirsi di avere provato a passare del tempo con un gioco.

Sarebbe anche consigliabile cercare di non giocare per lungo tempo. Giocare molto a lungo potrebbe portare ad essere stanchi e prendere decisioni in maniera meno lucida e più scontata. Questo si applica non solo a questi giochi con denaro ma a ogni tipo di gioco nel mercato.

La mente lucida è la prima cosa da tenere per poter giocare al meglio e divertirsi. Per concludere, consigliamo di diffidare dalle guide che promettono trucchi imbattibili e 100% sicuri per vincere; questi trucchi non esistono, in quanto, i giochi di slot, non sono stati creati per lasciare un vantaggio al giocatore.