Cresce la voglia di gambling online fra gli italiani

Aumenta in Italia il mercato del gioco d’azzardo online e crescono i numeri delle persone che spendono tempo e denaro in questa attività. A certificare questa crescita i dati pubblicati nel ‘Libro Blu 2018’ dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Secondo il Libro testimoniano un andamento ormai in atto da diversi anni e confermano un aumento della spesa da parte degli italiani nel gioco online. Secondo la rilevazione, nel 2018 si è registrato un incremento di circa 25 milioni di euro di spesa complessiva con una crescita del 18% rispetto all’anno precedente, passando da 1,3 miliardi nel 2017 a 1,6 miliardi nel 2018. Il numero complessivo delle scommesse online durante il 2018 è stato pari a 31,4 miliardi di euro.

La fotografia del gioco d’azzardo online

Il numero dei giocatori online in soli due anni, cioè dal 2016 al 2018, è aumentato del 47% arrivando a raggiungere un considerevole 29,4% dell'ammontare complessivo delle puntate effettuate dalla collettività dei giocatori e comprendenti quindi sia i giochi online che i giochi fisici.

La forte espansione sembra inarrestabile e riguarda tutti i comparti del settore. Questo è anche dovuto alla facile accessibilità al gioco diventato adesso praticabile in tutte le ore del giorno e delle notte e con diversi dispositivi: dal computer al smartphone al tablet.

Trend di crescita che ha segnato anche l’anno appena trascorso. Nei primi tre mesi del 2019 infatti, l’aumento dei giocatori italiani online ha registrato un valore positivo pari all’11,9%. A guidare il settore sono le scommesse virtuali sportive e i casinò games che garantisco un maggiore rendimento. Il solo a segnare il dato negativo, sempre per il 2019, è il gioco del poker online.

I dati del ‘Libro Blu’ del 2018 disegnano una geografia del gioco d’azzardo. Fra le regioni d’Italia, la Campania è quella dove si gioca di più. Qui il volume di gioco delle scommesse online superi i 195 milioni di euro di spesa. Segue poi la Lombardia, con 95 milioni di euro, e la Puglia con 97 milioni.

Spopola, sempre secondo i valori del Rapporto del Libro Blu riferiti al 2018, anche il gioco illegale. E in costante ascesa sono i siti illegali e proibiti che sono stati 1.042 totali. Un valore cinque volte in più rispetto ai 418 del 2013. Circa 8 mila sono stati i siti oscurati nel periodo compre fra il 2016 e il 2018 sono oltre 8 mila i siti oscurati che complessivamente hanno registrato oltre 10 milioni di tentativi di accesso.

La diffusione della ludopatia

Come detto quello del gioco d’azzardo online è un fenomeno in preoccupante crescita secondo la fredda rilevazione dei numeri. Ma non va dimenticato che dietro i dati e le cifre delle statistiche ci sono le vite di tutti coloro che cedono alle sirene di questo pericoloso passatempo. E il rischio di scivolare nel tunnel della dipendenza comporta l’insorgere di una patologia conosciuta come ludopatia o gioco patologico. La ludopatia è un disturbo del comportamento che colpisce il giocatore il quale mostra una crescente perdita del controllo proprio verso il gioco. Non riuscire più a governarsi e lasciarsi andare al gioco vuol dire cedere alla trappola del Perdere Molti, purtroppo, sono i casi di e i dati ci racconta di un aumento soprattutto fra

Il gioco d’azzardo online fra i giovani

Le rilevazioni degli ultimi anni parlano di numeri in aumento anche nel gioco online e soprattutto fra i giovani e giovanissimi. Negli ultimi dieci anni, infatti, i giocatori minorenni sono aumentati del 30 per cento. Secondo una indagine compiuta dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e resa pubblica nell’ottobre del 2018, fra gli studenti di una età compresa tra i 14 e i 17 anni, per i quali il gioco è vietato, sono quasi 700mila quelli che giocano. Di questi, inoltre, i 17enni sono il 35% dei casi. A giocare sono soprattutto i maschi (41,1% per una stima di circa 486.200 ragazzi) che femmine (16,8% per una stima di circa 186.800 ragazze). Soprattutto fra i ragazzi la tendenza a sottovalutare il pericolo porta a generare delle dipendenze inconsapevoli che proliferano soprattutto nella pratica del gioco d’azzardo online.

Le cure per la ludopatia

La dipendenza da gioco d’azzardo si può curare e molte sono state le iniziative messe in campo per tentare di arginare l’aumento della ludopatia. Prendere coscienza del proprio stato e riconoscere che si è vittima di questa patologia è già un buon segnale per imboccare la strada della guarigione. Anche se posso verificarsi delle ricadute, il giocatore d’azzardo online non deve necessariamente diventare un malato cronico, per questo è necessario rivolgersi ai centri dedicati al fenomeno e agli specialisti. Inoltre, sempre per contrastare le dipendenza da gioco d’azzardo e creare una rete di sostegno e aiuto per le persone colpite da questa patologia, dall’ottobre del 2018 l’ISS ha promosso e diffuso il numero Verde 800 55 88 22, anonimo e gratuito, per mettersi in contatto con professionisti del settore e chiedere il loro aiuto per uscire dalla morsa della ludopatia.