Prosegue secondo copione la prima parte d’inverno 2020 in Italia e, in particolar modo, nelle province di Roma e Frosinone. Anche per lunedì 13 e martedì 14 gennaio 2020 saranno infatti previste giornate fredde e soleggiate, in linea con la tendenza stagionale.

Siamo ormai nel bel mezzo della stagione fredda, con le temperature che scenderanno in nottata anche su valori inferiori allo 0. Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 gennaio 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 13 gennaio:

Mattina: Nubi sparse e ampie schiarite

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Notte: Nubi sparse e ampie schiarite

Temperatura prevista: min 3° C; max 13° C. Venti: deboli

Martedì 14 gennaio:

Mattina: Nubi sparse e ampie schiarite

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno

Notte: Sereno

Temperatura prevista: min 6° C; max 14° C. Venti: assenti

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 13 gennaio:

Mattina: Visibilità ridotta per banchi di nebbia

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Notte: Sereno con foschia

Temperatura prevista: min -1° C; max 11° C. Venti: assenti

Martedì 14 gennaio:

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno con innocue velature

Sera: Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte

Notte: Sereno con innocue velature

Temperatura prevista: min 1° C; max 11° C. Venti: deboli