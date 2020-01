Audi: come avere un’auto di lusso senza spendere un capitale

L’Audi è una delle case automobilistiche migliori e più amate anche in Italia: i vari modelli di auto proposti sono davvero eccezionali e ormai lo sanno tutti, acquistare un Audi è una vera e propria garanzia. I motori sono tra i migliori che si possano trovare, sia in quanto a prestazioni di guida che in quanto a durata. Un’auto marchiata Audi è in grado di percorrere centinaia di migliaia di chilometri senza nessun problema e rappresenta quindi un investimento sicuro.

Purtroppo però i prezzi di queste vetture sono ancora molto elevati e non tutti possono permettersi di acquistare un Audi nuova di zecca. Parliamo di cifre davvero importanti, che spingono molte persone a rinunciare al proprio sogno ed orientarsi su alternative più economiche ed abbordabili.

In realtà, per avere un Audi al giorno d’oggi non è sempre necessario investire un capitale: esistono delle soluzioni molto interessanti come il noleggio a lungo termine o l’acquisto di un usato. Vediamo quando effettivamente vale la pena prendere in considerazione queste possibilità.

Noleggio a lungo termine Audi: conviene?

La formula Audi noleggio lungo termine è sempre più gettonata, quindi vale la pena prenderla in considerazione perché sono sempre di più i privati che optano per questa soluzione. Si tratta di un servizio molto interessante, che permette di avere a propria esclusiva disposizione un veicolo nuovo di zecca senza dover sborsare somme ingenti. La formula del noleggio a lungo termine infatti prevede il pagamento di un canone mensile per un periodo di tempo che può andare da un minimo di 36 ad un massimo di 60 mesi. Nella quota da versare ogni mese sono però comprese tutte le spese extra come assicurazione, cambio gomme e manutenzione. In sostanza quindi, grazie a questo servizio, è possibile sapere in anticipo quanto si spenderà per la propria auto: l’unica spesa che rimane fuori è quella relativa al carburante.

La formula del noleggio a lungo termine conviene perché consente di avere un Audi nuova con tutti gli optional senza essere costretti a richiedere un finanziamento o un mutuo in banca.

Acquistare un’Audi usata: conviene?

Un’altra interessante alternativa possiamo trovarla nel mercato dell’usato, che contempla diversi modelli di Audi a prezzi decisamente più convenienti se confrontati alle auto nuove. Non ci stancheremo mai di sottolinearlo: acquistare un veicolo di seconda mano è sempre rischioso, specialmente se ci si rivolge direttamente ad un privato.

Per evitare brutte sorprese conviene senza dubbio affidarsi ad una concessionaria: ce ne sono diverse anche online che sono molto valide e si corrono molti meno rischi.

Per quanto riguarda il chilometraggio, il vantaggio di acquistare un Audi usato è che queste auto sono in grado di percorrere davvero lunghissime distanze. È possibile dunque optare anche per un modello che ha già macinato parecchi chilometri perché la vita di un Audi è decisamente più lunga rispetto ad una classica city car. In questo caso non vale la regola dei 100.000 Km massimi: si può superare tale limite ed avere comunque un’auto in grado di durare ancora moltissimi anni.