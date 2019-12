Come affrontare al meglio un colloquio di lavoro: alcuni pratici consigli

Come affrontare un colloquio al meglio

Il colloquio di lavoro rappresenta sempre una sfida, un momento in cui tutte le proprie conoscenze, capacità e lo stile personale vengono messi in discussione. Davanti all’esaminatore si hanno a disposizione pochi minuti, durante i quali è necessario mostrare il meglio di sé, valorizzare le proprie abilità e convincere l’interlocutore, senza mostrare eccessi sotto nessun punto di vista. Vediamo alcuni consigli utili per prepararsi al meglio e capire come affrontare un colloquio.

Informati sull’azienda

Innanzitutto, la preparazione di un colloquio di lavoro richiede una certa conoscenza dell’azienda presso la quale ti stai candidando. Anche se si tratta di un’impresa blasonata, della quale sai a grandi linee di cosa si occupa, è indispensabile studiarne la storia e il business in maniera approfondita. Ciò è molto utile durante l’intervista, infatti denota un deciso apprezzamento nei confronti della società, mostrandosi interessati ai valori del brand, ai risultati ottenuti e al tipo di attività svolta.

Allo stesso tempo permette di rispondere a eventuali domande dell’esaminatore, ad esempio su come le proprie capacità possono dare un contributo importante all’interno dell’azienda. In particolare preparati sempre alcuni casi studio, dei progetti o dei servizi proposti dall’impresa che con il tuo supporto potrebbero essere migliorati. Di norma a un colloquio tale coinvolgimento è sempre ben visto, poiché evidenzia spirito d’iniziativa e una forte volontà di essere assunti per quel posto specifico.

Allena il tuo inglese

Grazie a internet sempre più aziende si stanno spostando sulla vendita dei loro servizi online e quindi all’estero, per questo motivo è necessario conoscere più lingue oltre l’italiano, come ad esempio l’inglese. Imparare l’inglese non è difficile, quindi ti consiglio di iniziare a studiarlo. Inoltre devi considerare che oggi la maggior parte dei colloqui di lavoro si svolge nella lingua anglosassone, non in italiano, specialmente nelle medie e grandi aziende. Se non l’intero test di valutazione, almeno una parte è in inglese, dunque devi assolutamente essere preparato in maniera adeguata.

Cura sempre la tua conoscenza delle lingue straniere, allenati, studia non solo la grammatica ma soprattutto l’ascolto, la comprensione e apprendi a parlare in modo fluente senza dover pensare continuamente alle parole da usare. Avere un buon livello nella lingua inglese ti aprirà molte porte, aumentando le tue chance di successo nei colloqui che affronterai. Senza contare che in questo modo puoi presentarti per qualsiasi impresa, sia italiana che straniera, decidere di recarti all’estero oppure richiedere un trasferimento in una sede distaccata.

Cura il look

Vestirsi nel modo giusto per affrontare un colloquio di lavoro è senza dubbio piuttosto utile, poiché anche il linguaggio visivo ricopre una certa importanza nell’impressione suscitata nell’esaminatore. Innanzitutto devi considerare l’ambiente, perciò valuta sempre la sede scelta, l’orario, il tipo di azienda e la posizione per la quale ti stai candidando. Nel dubbio non usare mai un outfit eccessivo, al contrario mantieniti neutro con uno stile classico molto semplice.

Ovviamente cura l’igiene personale, ma anche in questo caso evita esagerazioni come l’uso di troppo profumo o di una essenza particolare. Anche gli accessori dovrebbero essere minimi, appena un orologio per gli uomini oppure una collana o un braccialetto minimal per le donne. Per aiutarti cerca di scoprire come si vestono i lavoratori dell’azienda che occupano la posizione per la quale ti stai candidando, cercando di mostrarti fin da subito integrato nello stile aziendale.

Cerca di essere interessante

Quando ti presenti a un colloquio di lavoro devi essere interessante. L’esaminatore avrà già letto il tuo curriculum vitae, perciò non ripetere in maniera schematica le attività pregresse, gli studi effettuati e le competenze maturate fino a quel momento. Invece dovresti usare uno stile più coinvolgente, mettendo in evidenza alcuni dettagli utili e in grado di calamitare l’attenzione del tuo interlocutore, proponendo esempi chiari e diretti che valorizzano le tue competenze.

Tenta di non esagerare, ma racconta piccoli aneddoti che indicano la tua capacità di risolvere problemi, la propensione alla crescita e alla contribuzione al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Cerca di usare esempi vicini al mondo dell’impresa per la quale ti stai candidando, che possano far pensare al selezionatore che tale capacità o attitudine potrebbe essere utile all’interno dell’azienda. Preparati bene a casa, dopodiché utilizza le risorse che sul momento pensi possano essere adatte al contesto, valutando sempre l’attenzione suscitata nell’esaminatore.

Rispondi nel modo giusto alle domande

Per affrontare al meglio un colloquio devi sempre rispondere alle domande in maniera adeguata, evitando di mostrarti troppo sicuro di te ma neanche pensare eccessivamente prima di parlare. In questo caso devi essere diretto, breve e coinciso, mettendo da parte i lunghi discorsi che nessuno vuole stare a sentire durante un test di valutazione. I selezionatori hanno spesso decine di candidati al giorno da analizzare, perciò non fargli perdere tempo, vedrai che ciò sarà apprezzato.

Anche se non sai una risposta non entrare nel panico, spesso vengono proposte domande specifiche per mettere in difficoltà il candidato, per osservare come si comporta quando è al di fuori della sua zona di comfort, sia professionalmente che emotivamente. Al contrario mostrati sempre calmo, usa le tue capacità di problem solving, non inventare mai, invece ragiona su come impostare il problema per una possibile soluzione; non devi sapere la risposta, ma evidenziare come affronti situazioni complesse da gestire, a cominciare dal colloquio di lavoro.